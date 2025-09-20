Logo Tgcom24
L'Idf lancia migliaia di volantini su Gaza City: "Evacuate"

L'esercito israeliano esorta gli abitanti a spostarsi verso il sud della Striscia

20 Set 2025 - 15:40
L'esercito israeliano ha lanciato su Gaza City migliaia di volantini recanti l'ordine di evacuazione e la richiesta agli abitanti palestinesi di spostarsi verso il sud della Striscia di Gaza.

