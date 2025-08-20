L'ex commissaria Vestager testimonial di una linea di scarpe

La notizia ha varcato i confini della Danimarca per conquistare le prime pagine dei maggiori giornali del Continente: Margrethe Vestager, l'ex commissaria europea che ha fatto tremare giganti come Apple e Google, torna alla ribalta nella veste di testimonial di una linea di scarpe. Famosa per aver inflitto a Cupertino una multa record da 14 miliardi di dollari e soprannominata da Donald Trump "la signora delle tasse", Vestager appare con un sorriso e un paio di stivaletti. Accanto a lei, una domanda che sembra una dichiarazione: "Chi ha il potere?". L'iniziativa è di un noto marchio danese: il modello dedicato a Vestager - il cui prezzo è di 3.100 corone, ovvero circa 415 euro - vorrebbe essere un messaggio diretto a tutte le donne che non temono di esporsi, che affrontano responsabilità e sfide con eleganza e a testa alta.