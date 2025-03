Al vertice straordinario di Bruxelles, l'Europa pensa a riarmarsi. Sul tavolo il piano von der Leyen: "Siamo in pericolo, dobbiamo difenderci". Scholz frena sullo scudo atomico francese: "Non rinunciamo alla Nato". Zelensky al vertice: "Sentiamo di non essere soli". La prossima settimana incontra tra team ucraino e americano a Riad.