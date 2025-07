L'Europa scotta, ondata di caldo in tutto il Vecchio Continente

La situazione più critica in Spagna con 102 vittime da sabato scorso, e almeno 380 in tutto il mese di giugno. Due i morti in Catalogna in seguito agli incendi, favoriti dal clima secco e arido.

Strade quasi deserte nel centro di Berlino, con pochi turisti in visita alla porta di Brandeburgo, sotto un sole cocente e il termometro fermo sui 36-37 gradi. Stessa situazione a Colonia, che ha offerto acqua gratis ai passanti e fontane improvvisate. Aperti eccezionalmente anche diversi centri per i senzatetto per impedire che rimangano troppe ore sotto il sole.