Mondo
Confermato l'uso dell'attuale linea del fronte come base dei negoziati

L'Europa dei volenterosi si incontra in videocall

Sul tavolo le strategie da attuare per sostenere l'Ucraina"e l'importanza del dialogo con gli Stati Uniti per fermare l'aggressione di Putin

di Matteo Pedrazzoli
17 Ago 2025 - 18:53
01:29 

È il presidente francese Emmanuel Macron a ringraziare i leader europei collegati per la videoconferenza della coalizione dei volenterosi. sul tavolo le strategie da attuare per sostenere l'Ucraina e l'importanza del dialogo con gli Stati Uniti per fermare l'aggressione di Putin. Ribadita inoltre la disponibilità dei volenterosi a supportare Kiev economicamente e militarmente E confermato anche l'uso dell'attuale linea del fronte come base dei negoziati.

europa
videochiamata
ucraina

