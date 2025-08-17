L'Europa dei volenterosi si incontra in videocall

È il presidente francese Emmanuel Macron a ringraziare i leader europei collegati per la videoconferenza della coalizione dei volenterosi. sul tavolo le strategie da attuare per sostenere l'Ucraina e l'importanza del dialogo con gli Stati Uniti per fermare l'aggressione di Putin. Ribadita inoltre la disponibilità dei volenterosi a supportare Kiev economicamente e militarmente E confermato anche l'uso dell'attuale linea del fronte come base dei negoziati.