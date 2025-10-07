L'Eurocamera approva l'immunità a Ilaria Salis

E' l'applauso che sale dai banchi della sinistra nell'aula di Strasburgo con tanto di mazzo di fiori consegnato da Mimmo Lucano. Ilaria Salis non andrà a processo, ma per il rotto della cuffia: l'eurodeputata di Allenza verdi e sinistra si è salvata per un solo voto. 306 contro 305. La revoca dell'immunità era stata chiesta dalle autorità ungheresi, con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di due manifetstanti di estrema destra. Arrestata a Budapest l'11 febbraio 2023, Salis aveva trascorso quindici mesi in carcere per poi essere eletta alle Europee. La destra e i conservatori denunicano quello che considerano uno scandalo. L'aula oggi si è espressa a scrutinio segreto. Ed e nel segreto dell'urna che, pallottoliere alla mano, qualche eurodeputato ha disatteso le indicazioni di partito votando a favore della Salis.

