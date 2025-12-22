Logo Tgcom24
Hoylake

L'esplosione al Royal Liverpool Golf Club

Le immagini della detonazione di un proiettile della seconda guerra mondiale

22 Dic 2025 - 13:38
00:07 

Il Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, ha pubblicato il video di un'esplosione in uno dei suoi famosi green: si tratta della detonazione controllata di un proiettile d'artiglieria della seconda guerra mondiale.

golf