L'esplosione al Royal Liverpool Golf Club

Le immagini della detonazione di un proiettile della seconda guerra mondiale
Il Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, ha pubblicato il video di un'esplosione in uno dei suoi famosi green: si tratta della detonazione controllata di un proiettile d'artiglieria della seconda guerra mondiale.
