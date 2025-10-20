Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
dentro il cervello dell'energia

L'energia delle idee, Eni a Maker Faire Rome 2025

Dal 17 al 19 ottobre al Gazometro di Roma Ostiense, con "The Energy Brain" si è raccontato il futuro dell'energia e il ruolo della ricerca nella transizione tecnologica

20 Ott 2025 - 13:46
01:41 