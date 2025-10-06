L'aurora boreale vista dallo spazio: le immagini spettacolari

L'aurora boreale è un trionfo di luci e colori, uno spettacolo unico ed emozionante. Vista dallo spazio non è da meno, anzi. A regalarci l'insolita prospettiva è l'astronauta giapponese Kimiya Yui, che ha realizzato un timelapse da lasciare senza parole: "Ultimamente l'aurora è stata così bella che ho deciso di provare a girare qualche ripresa in timelapse. Godetevi il video dell'aurora boreale che si infrange come un'onda e poi vi sembrerà di navigare nel mare dell'aurora", ha scritto mentre si trova in missione dalla Stazione spaziale internazionale.