L'aurora boreale illumina il cielo del Regno Unito

Nella notte, il faro di St Mary a Whitley Bay è stato avvolto dai colori dell'aurora boreale durante una tempesta geomagnetica di livello G4

12 Nov 2025 - 15:39
01:19 