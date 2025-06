Massima allerta per la rappresaglia dell'Iran contro gli Stati Uniti dopo gli attacchi ai siti nucleari. Lanciati sei missili sulla base americana in Qatar. Forti esplosioni sono avvertite nel cielo di Doha. Colpi di mortaio hanno raggiunto un'altra base statunitense in Siria, secondo l'agenzia iraniana Mehr. L'allarme riguarda anche eventuali attacchi da cellule dormienti negli Usa o fuori.