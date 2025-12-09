Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA VISITA

L'arrivo di Zelensky a Castel Gandolfo

Il leader ucraino a colloquio con Papa Leone XIV

09 Dic 2025 - 11:09
00:52 
zelensky
papa leone xiv
video evidenza