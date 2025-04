L'arrivo di Totti a Mosca, accolto in aeroporto con una maglia numero 10

Dopo settimane di polemiche e critiche, Francesco Totti è arrivato in Russia con il figlio per partecipare all'International Rb Award. Si tratta di premi internazionali organizzati da Рейтинг букмекеров (Bookmaker Ratings), uno dei principali portali russi dedicati allo sport e alle scommesse. Il viaggio dell'ex capitano della Roma era diventato un caso politico, perché non aveva rifiutato a priori di recarsi nel Paese che ha invaso l'Ucraina e che è tuttora oggetto delle sanzioni occidentali, nonostante il riavvicinamento con gli Usa di Donald Trump. Totti, una volta atterrato in aeroporto a Mosca, è stato accolto con una maglia numero 10. L'ex calciatore percepirà una somma "a sei zeri in euro" per la sua partecipazione (comprese le spese di viaggio).