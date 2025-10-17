L'annuncio di Trump: "Incontrerò Putin entro due settimane"

Donald Trump ha dichiarato alla Casa Bianca che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in Ungheria “entro due settimane” per cercare di risolvere la guerra in Ucraina. Il presidente Usa ha parlato con i giornalisti dopo quella che ha definito una telefonata “molto produttiva” con Putin, durante la quale è stata sollevata la questione della fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina.