L'annuncio a sorpresa di Michelle Comi: "Sto per diventare mamma"

Michelle Comi ha stupito i suoi fan con una notizia inaspettata. "Sto per diventare mamma", ha svelato in un reel, lasciando i follower di stucco. "Lo so, ragazzi, non l'avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai nella vita, non vorrò mai diventare madre", ha confidato. Non aggiunge nient'altro a proposito di questa novità, invece si commuove raccontando il dolore per la recente perdita di uno dei suoi cani, Gilda. Nota per le sue provocazioni social, anche stavolta Michelle ha saputo come stupire i suoi follower. In molti si congratulano con lei, altri invece sono scettici e si domandano chi sia il padre o se la maternità annunciata non sia da riferirsi all'arrivo di un nuovo cagnolino.