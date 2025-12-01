Logo Tgcom24
Mondo
ALTA TENSIONE

L'ammiraglio Cavo Dragone: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia"

Una risposta alla guerra informatica, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte di Mosca

di Leonardo Panetta
01 Dic 2025 - 18:51
01:28 
ucraina
nato
russia