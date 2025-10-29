Logo Tgcom24
L'ERRORE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'allarme AI della scuola scambia le patatine per una pistola: studente ammanettato negli Usa

Un sistema di sicurezza basato sull'intelligenza artificiale ha erroneamente segnalato una bustina di Doritos come arma, facendo scattare un intervento della polizia

29 Ott 2025 - 17:27
03:09 

Alla Kenwood High School di Baltimora un adolescente è stato ammanettato e perquisito dopo che un sistema AI per il rilevamento di armi ha confuso una bustina di patatine con una pistola. L’allarme ha fatto arrivare sul posto numerose volanti e agenti armati, generando paura tra gli studenti presenti. Dopo la verifica, è stato confermato che non c’era alcuna minaccia e l’allarme è rientrato. L’episodio ha scatenato indignazione tra la comunità, con genitori e consiglieri che hanno chiesto una revisione completa delle procedure. 