L'Albania nomina ministro... l'intelligenza artificiale

Tirana ha una nuova ministra "artificiale". Si chiama Diella che in albanese significa "sole" e avrà la delega agli appalti pubblicidi Leonardo Mochi
"L'intelligenza artificiale sostituirà presto l'uomo". Quante volte abbiamo sentito o detto questa frase negli ambiti più disparati. Lo scrittore e biochimico americano Isaac Asimov lo diceva nel 1950 e il primo ministro albanese Edi Rama lo ha messo in pratica quest'anno.
Tirana ha una nuova ministra "artificiale". Si chiama Diella, che in albanese significa "sole", e avrà la delega agli appalti pubblici. Secondo Rama, "la servitrice della pubblica amministrazione", così verrà chiamata in patria, si occuperà di valutare le offerte per gli appalti pubblici, con l'obiettivo di limitare i casi di corruzione che rallentano la crescita del paese e il suo ingresso nell'Unione Europea.
