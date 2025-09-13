Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
"LA SERVITRICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

L'Albania nomina ministro... l'intelligenza artificiale

Tirana ha una nuova ministra "artificiale". Si chiama Diella che in albanese significa "sole" e avrà la delega agli appalti pubblici

di Leonardo Mochi
13 Set 2025 - 13:47
01:25 

"L'intelligenza artificiale sostituirà presto l'uomo". Quante volte abbiamo sentito o detto questa frase negli ambiti più disparati. Lo scrittore e biochimico americano Isaac Asimov lo diceva nel 1950 e il primo ministro albanese Edi Rama lo ha messo in pratica quest'anno.

Tirana ha una nuova ministra "artificiale". Si chiama Diella, che in albanese significa "sole", e avrà la delega agli appalti pubblici. Secondo Rama, "la servitrice della pubblica amministrazione", così verrà chiamata in patria, si occuperà di valutare le offerte per gli appalti pubblici, con l'obiettivo di limitare i casi di corruzione che rallentano la crescita del paese e il suo ingresso nell'Unione Europea.

albania
ministro
intelligenza artificiale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri