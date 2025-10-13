Logo Tgcom24
L'Air Force One verso Il Cairo "scortato" dai caccia egiziani

Dan Scavino mostra il viaggio dell'aereo di Donald Trump in Medioriente

13 Ott 2025 - 17:29
Dopo la tappa in Israele per la liberazione degli ostaggi e il discorso alla Knesset, Donald Trump è ripartito alla volta dell'Egitto, per partecipare al summit con alcuni leader mondiali per discutere del futuro di Gaza. In volo verso Il Cairo, nel momento in cui è entrato nello spazio aereo egiziano, l'Air Force One del presidente Usa è stato affiancato da numerosi caccia egiziani, che lo hanno "scortato" in sicurezza. L'inedita prospettiva è stata mostrata sui social da Dan Scavino, vice capo di gabinetto della Casa Bianca.