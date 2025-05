L'Aeronautica porta in Italia 14 bimbi malati da Gaza

Due velivoli C-130J dell'Aeronautica militare portano in Italia 14 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza e bisognosi di cure mediche, accompagnati dai loro familiari. I pazienti saranno accolti in strutture ospedaliere italiane, dove riceveranno l'assistenza sanitaria necessaria. Lo rende noto un comunicato della Difesa. "In scenari di crisi come quello della Striscia di Gaza - sottolinea il ministro della Difesa, Guido Crosetto - la solidarietà si misura con atti concreti".