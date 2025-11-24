L'addio di Nannini a Ornella Vanoni: "Fai un concerto lassù"

Gianna Nannini ha salutato Ornella Vanoni con parole piene di affetto e poesia. All'uscita dal Piccolo Teatro di Milano, dove era allestita la camera ardente per la grande artista scomparsa a 91 anni, Nannini ha raccontato di averle lasciato un ultimo messaggio: "Cara amica mia, fai un grande concerto, su, sopra di noi, dove sei sempre stata". Visibilmente emozionata, si è seduta in prima fila davanti alla bara color noce, restando in silenzio per diversi minuti. "La sua allegria era rivoluzionaria - ha detto - l'allegria è rivoluzione, l'emozione è rivoluzione e ci salva".