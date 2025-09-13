Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
L'intervento

Kirk, Meloni: "Chi festeggia il suo omicidio ci accusa di diffondere odio"

La premier interviene alla Festa nazionale dell'Udc a Roma

13 Set 2025 - 12:06
00:58 
video evidenza
giorgia meloni

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri