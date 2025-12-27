Logo Tgcom24
Kiev: un'altra notte nella metropolitana

Ore di attacchi con decine di missili sulla capitale: la gente si rifugia nelle stazioni

27 Dic 2025 - 12:33
00:58 
