Kiev, l'inviato di Trump non risponde alle domande

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina e la Russia, Keith Kellogg. Quest'ultimo però ha annullato la sua conferenza stampa dopo il faccia a faccia con Zelensky. Secondo quanto dichiarato dai funzionari ucraini, Kellogg non risponderà alle domande della stampa e si è presentato solo per un servizio fotografico e una stretta di mano protocollare.