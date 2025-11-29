Logo Tgcom24
Kiev: l'attacco a una petroliera della flotta ombra russa con droni sottomarini ucraini

Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha rivendicato l'attacco a due petroliere parte della cosiddetta "flotta ombra" russa nel Mar Nero, la Kairo e la Virat.

29 Nov 2025 - 17:17
01:23 
