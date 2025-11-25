Logo Tgcom24
attacco notturno

Kiev, edificio in fiamme dopo raid russo

Missili e droni hanno colpito la capitale causando vittime e devastazione

25 Nov 2025 - 10:30
01:07 

Nella notte Kiev è stata bersaglio di un pesante attacco russo condotto con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno sei morti e un ferito, come comunicato dal capo dell'Amministrazione Militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko. Le esplosioni hanno interessato diverse zone della città, provocando incendi e danni ingenti. Tra gli edifici colpiti figura un complesso residenziale andato in fiamme subito dopo l’impatto. 