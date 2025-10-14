Kharkiv, raid russo su ospedale: 57 feriti

Le Forze armate russe continuano ad attaccare città ucraine e infrastrutture critiche. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram, denunciando il lancio di 97 droni nella notte, la maggior parte dei quali abbattuti. "Purtroppo non tutti", ha aggiunto. Zelensky ha riferito che a Kharkiv un ospedale è stato colpito da bombe aeree, causando 57 feriti: "Un attacco assolutamente terroristico contro un luogo dove si salvano vite umane".