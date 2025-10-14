Kharkiv, raid russo su ospedale: 57 feriti

Logo Tgcom24
14 Ott 2025 - 09:50
00:33 

Le Forze armate russe  continuano ad attaccare città ucraine e infrastrutture  critiche. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky  in un messaggio su Telegram, denunciando il lancio di 97  droni nella notte, la maggior parte dei quali abbattuti.  "Purtroppo non tutti", ha aggiunto. Zelensky ha riferito che  a Kharkiv un ospedale è stato colpito da bombe aeree,  causando 57 feriti: "Un attacco assolutamente terroristico  contro un luogo dove si salvano vite umane". 