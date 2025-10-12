Khan Younis, camion di aiuti presi d'assalto dai palestinesi

Mentre la maggior parte dei camion di aiuti umanitari sono ancora in coda, al confine di Gaza, in attesa di essere ispezionati dalle truppe israeliane, è pian piano cominciato l'ingresso di alcuni Tir nella Striscia. La disperazione del popolo palestinese è evidente: i filmati che arrivano da Gaza mostrano infatti i camion assaliti a Khan Younis, con centinaia di persone disperate che fanno il possibile per cercare di accaparrarsi i rifornimenti.