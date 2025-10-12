Logo Tgcom24
Khan Younis, camion di aiuti presi d'assalto dai palestinesi

È iniziato l'ingresso dei Tir nella Striscia. Centinaia di persone disperate fanno il possibile per cercare di accaparrarsi i rifornimenti

12 Ott 2025 - 16:35
00:53 

Mentre la maggior parte dei camion di aiuti umanitari sono ancora in coda, al confine di Gaza, in attesa di essere ispezionati dalle truppe israeliane, è pian piano cominciato l'ingresso di alcuni Tir nella Striscia. La disperazione del popolo palestinese è evidente: i filmati che arrivano da Gaza mostrano infatti i camion assaliti a Khan Younis, con centinaia di persone disperate che fanno il possibile per cercare di accaparrarsi i rifornimenti.

