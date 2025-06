Khamenei sfida Trump in tv: "Non ci arrenderemo mai"

Khamenei parla in tv agli iraniani e sfida Trump. "Non ci arrenderemo mai", dice la Guida Suprema, che definisce "inaccettabile" l'ultimatum del presidente americano e minaccia le basi Usa nella regione: "Non avremo pietà per i leader di Israele", aggiunge. La sua presenza video, dai toni sobri ma determinati, punta a ribadire la compattezza del regime in un momento di forte pressione internazionale, mentre cresce il rischio di un’escalation militare nella regione.