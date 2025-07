Kenya, proteste anti governative a Nairobi: gli scontri con la polizia

La polizia ha lanciato gas lacrimogeni e utilizzato un idrante nella capitale del Kenya, Nairobi, per disperdere i manifestanti che protestavano per le strade. I kenioti avevano programmato manifestazioni per il 7 luglio per protestare contro la brutalità della polizia, il malgoverno e per chiedere le dimissioni del presidente William Ruto per presunta corruzione e per l'alto costo della vita. Il 7 luglio è una data significativa nella storia recente del Kenya, poiché segna le prime grandi proteste di 35 anni fa che chiedevano il passaggio da uno Stato monopartitico a una democrazia multipartitica, realizzatasi con le elezioni del 1992.