Kenya, precipita aereo turistico: le immagini dei resti carbonizzati

Un piccolo aereo turistico è precipitato nella regione costiera di Kwale, in Kenya, mentre era diretto verso la Riserva Nazionale del Masai Mara, una delle mete più famose del Paese. Secondo le informazioni fornite dalle autorità locali, sono 11 le vittime. I passeggeri erano tutti turisti stranieri: 8 ungheresi e 2 tedeschi oltre al pilota kenyota. L'incidente è avvenuto in una zona collinare e boschiva, a circa 40 chilometri dalla pista di atterraggio di Diani, poco dopo il decollo. L'aereo, un Cessna Caravan con 12 persone a bordo, ha preso fuoco dopo l'impatto, lasciando sul posto solo un relitto carbonizzato. Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito un forte boato, prima di scoprire i resti del velivolo tra le fiamme e la vegetazione.