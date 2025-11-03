Kenya, frana devasta la Rift Valley: 21 morti e 30 dispersi

Almeno 21 persone sono morte e altre 30 sono disperse dopo una frana che ha colpito la regione occidentale del Rift Valley, in Kenya. Più di mille case sono state distrutte dalle frane di fango nella zona collinare di Chesongoch, nella contea di Elgeyo Marakwet, nel Kenya occidentale. Diverse strade sono state interrotte e il governo ha trasportato in aereo 30 sopravvissuti gravemente feriti all'ospedale di Eldoret City.