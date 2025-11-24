Logo Tgcom24
UN ALTRO DRAMMA

Kennedy, maledizione senza fine: la nipote di Jfk ha la leucemia

A Tatiana Schlossberg, la figlia di Caroline, "resta solo un anno di vita"

di Viviana Guglielmi
24 Nov 2025 - 19:08
01:34 
kennedy