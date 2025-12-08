Kennedy Center Honors, l'arrivo di Donald Trump e Melania

Il presidente Usa Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partecipare al Kennedy Center Honors, a Washington, ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "non è pronto" a firmare una proposta di pace redatta dagli Stati Uniti volta a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. "Sono un po' deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta, lo ha fatto poche ore fa. Il suo popolo la apprezza, ma lui no", ha detto Trump. L'inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: "Credo che la Russia sia d'accordo, ma non sono sicuro che lo sia anche Zelensky. Il suo popolo la apprezza. Ma lui non è pronto".