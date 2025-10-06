Logo Tgcom24
Katia Pedrotti e l'amore per Ascanio Pacelli: "Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco"

L'ex inquilina del "Grande Fratello" parla del marito, conosciuto nel 2004 all'interno del reality show

06 Ott 2025 - 12:24
01:03 

Ospite a "Verissimo", Katia Pedrotti condivide il segreto della sua storia d'amore con Ascanio Pacelli, con il quale è legata dal 2004. La loro longeva relazione, nata nella Casa del Grande Fratello, ha dato alla luce i due figli Matilda e Tancredi, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2013.
"Ci piacciamo. Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco, divento rossa", ha raccontato Katia con la spontaneità che la contraddistingue.

