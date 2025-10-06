Katia Pedrotti e l'amore per Ascanio Pacelli: "Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco"

Ospite a "Verissimo", Katia Pedrotti condivide il segreto della sua storia d'amore con Ascanio Pacelli, con il quale è legata dal 2004. La loro longeva relazione, nata nella Casa del Grande Fratello, ha dato alla luce i due figli Matilda e Tancredi, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2013.

"Ci piacciamo. Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco, divento rossa", ha raccontato Katia con la spontaneità che la contraddistingue.