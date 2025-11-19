Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
al Future Workforce Summit

Il primo discorso pubblico di Kate Middleton dopo la diagnosi di cancro

Al Future Workforce Summit di Londra con 80 leader di grandi aziende internazionali la principessa del Galles ha affrontato temi a lei cari: infanzia e intelligenza artificiale

di Marta Vittadini
19 Nov 2025 - 13:04
01:35 

Per il suo primo discorso dopo la malattia, la principessa del Galles ha scelto di affrontare un pubblico complesso: 80 leader di grandi aziende internazionali al Future Workforce Summit di Londra, che ha voluto sensibilizzare - e spingere agli investimenti- sul tema a lei più caro, quello dell'infanzia. Look da donna d'affari, Kate Middleton ha spiegato come le nuove tecnologie, e in primis l'intelligenza artificiale, non possano prescindere dall'attenzione e la cura verso i piccoli nei primi anni di vita.

intelligenza artificiale
infanzia
kate middleton
video evidenza