Il primo discorso pubblico di Kate Middleton dopo la diagnosi di cancro

Per il suo primo discorso dopo la malattia, la principessa del Galles ha scelto di affrontare un pubblico complesso: 80 leader di grandi aziende internazionali al Future Workforce Summit di Londra, che ha voluto sensibilizzare - e spingere agli investimenti- sul tema a lei più caro, quello dell'infanzia. Look da donna d'affari, Kate Middleton ha spiegato come le nuove tecnologie, e in primis l'intelligenza artificiale, non possano prescindere dall'attenzione e la cura verso i piccoli nei primi anni di vita.