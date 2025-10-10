Kate, il vero collante della Royal Family

Tra salotti reali in fibrillazione - con re Carlo infastidito dalle recenti parole di William, che in un'intervista ha criticato le scelte di comunicazione di Buckingham Palace e invocato una monarchia più vicina alla gente, e con Camilla che frena su qualunque riavvicinamento di Harry - è Kate Middleton a emergere come la vera forza silenziosa della monarchia, capace di tenere unita la famiglia con discrezione e autorevolezza.