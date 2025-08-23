Kate e Meghan agli antipodi anche nelle vacanze estive

Due stagioni agli antipodi per le mogli dei principi William e Harry. Kate Middleton ha vissuto un'estate segnata da vacanze in famiglia e riposo assoluto per recuperare le forze, mentre Meghan Markle ha scelto di mostrare leggerezza sui social, tra sole e surf californiano. La principessa del Galles ha dedicato tempo alla salute, al marito, ai figli, ai genitori: reduce dalle terapie contro il cancro, Kate non è ancora in piena forma. Una condizione che l’ha spinta a selezionare gli impegni ufficiali e a ritagliarsi giorni di riposo prima con i famigliari in Grecia e ora con i figli prima del rientro a scuola. Molto diversa la scelta di Meghan: la duchessa, impegnata nei suoi progetti imprenditoriali, ha condiviso sui social un video che mostra Harry mentre cavalca le onde dell'oceano Pacifico, accompagnato da musica accattivante. Due immagini lontane, due modi opposti di vivere questa estate: una principessa che cerca di ricostruire equilibrio e forze, e una duchessa che mette in scena la normalità di una vita nuova lontana da palazzo.