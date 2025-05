Il maltempo mette in ginocchio il Kansas, colpito da forti piogge e diversi tornado. Uno di questi si è abbattuto sull’Interstate 70 nei pressi della cittadina di Grainfield. Le immagini girate a pochi istanti dal suo passaggio sono incredibili: auto, furgoni ma anche grossi tir sono stati spazzati via dalla violenza dei venti e sono finiti in un vicino campo.