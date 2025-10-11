Logo Tgcom24
LE PAROLE DELL'ATTRICE

Julia Roberts torna al cinema diretta da Luca Guadagnino

In "Dopo la caccia", la star di Hollywood interpreta una professoressa universitaria alle prese con un oscuro segreto

di Michelangelo Iuliano
11 Ott 2025 - 19:02
01:31 

Torna in sala il sorriso più famoso dell'intera storia del cinema: Julia Roberts è la protagonista di "Dopo la caccia", un dramma psicologico in cui interpreta una professoressa universitaria alle prese con un oscuro segreto. Nel film recita accanto ad Andrew Garfield, con regista Luca Guadagnino.

"Tutti noi vogliamo essere come un vetro trasparente, pienamente visti e capiti, con i nostri bisogni, sentimenti e vulnerabilità. E Luca Guadagnino sa raccontare così bene i suoi personaggi, con le loro fragilità e il desiderio di amore e perdono", dice Roberts. "Attraverso questo film, e tramite il profondo legame di amicizia che ora ci unisce, Luca Guadagnino mi ha dato un'incredibile lezione di umanità. È come se avesse tolto uno strato di superficialità da tutta la mia vita", racconta Roberts.

