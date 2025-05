Jerusalem Day, Israele ricorda la conquista di Gerusalemme est nel '67

Migliaia di bandiere bianche e azzurre con la stella di Davide sventolano in tutta Gerusalemme. A sfilare per le strade della città sono soprattutto i coloni israeliani, giovani ebrei ultra nazionalisti religiosi venuti dalla Cisgiordania. Ballano e cantano durante la Marcia delle bandiere, evento culmine del Jerusalem Day, in cui Israele ricorda la conquista di Gerusalemme est durante la Guerra dei Sei giorni nel ’67.