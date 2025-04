JD Vance in India tra musica, elefanti e ballerini: la cerimonia di benvenuto a tutta la famiglia

JD Vance e tutta la sua famiglia sono stati accolti in India con una colorata cerimonia di benvenuto. Il vicepresidente degli Stati Uniti, accompagnato dalla moglie Usha e i tre figli, si è spostato nella città di Jaipur, capoluogo dello Stato indiano del Rajasthan, dopo l'arrivo a Nuova Delhi, dove lunedì 21 aprile ha incontrato il premier indiano Narendra Modi. Il numero due dell'amministrazione Trump ha sfilato con la famiglia su un tappeto rosso circondato da ballerini in abiti tradizionali, musicisti e anche due elefanti. Anche l'India sta cercando di evitare i dazi americani e di negoziare un accordo commerciale bilaterale con Washington. Vance, in visita in India per quattro giorni a titolo prevalentemente personale, ha incontrato Modi nella sua residenza di Nuova Delhi.