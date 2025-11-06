Jackpotting agli sportelli ATM: sgominata una banda di cyber criminali

I Carabinieri del Gruppo di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un'importante operazione contro il furto digitale. Tre uomini di nazionalità romena sono gravemente indiziati di essere membri di un gruppo specializzato nel cosiddetto "jackpotting", una tecnica che permette di far erogare denaro ai bancomat manomettendo il sistema informatico Le indagini sono partite dopo due tentativi di furto a un istituto di credito di via Casilina, dove i criminali avevano cercato di collegarsi ai cavi interni dell'ATM per iniettare un malware capace di impartire comandi diretti al software del bancomat. Nonostante i tentativi non siano andati a buon fine, gli investigatori hanno ricostruito la rete dietro le manomissioni, identificando i presunti responsabili. Due degli indagati erano già stati arrestati in Belgio per episodi simili, a conferma del carattere transnazionale dell’organizzazione. Gli uomini sono accusati di associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici e furto aggravato.