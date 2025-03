il racconto del protagonista Italiano assolto a Panama ma bloccato nel Paese: "Un anno e mezzo in una delle peggiori galere del mondo"

Stefano Conti, trader di Cesano Maderno, dopo 423 giorni in carcere e l'assoluzione "perché il fatto non sussiste", non può tornare in Italia. Rischia un altro anno e mezzo in attesa del processo d'appello