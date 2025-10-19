Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'EVENTO

Italia-Usa: la Niaf celebra il suo 50esimo anniversario

Mezzo secolo di impegno nella promozione della cultura italiana e nel rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi

di Maria Luisa Rossi Hawkins
19 Ott 2025 - 18:54
02:04 

La National Italian American Foundation (Niaf) ha celebrato al Washington Hilton il suo gala annuale per il 50esimo anniversario della fondazione. Una serata che ha segnato mezzo secolo di impegno nella promozione della cultura italiana e nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. L'evento ha riunito oltre 2.500 ospiti in un'atmosfera di grande eleganza e orgoglio condiviso: un simbolo concreto dell'amicizia e dei valori comuni che legano i due Paesi.