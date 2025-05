Istanbul, scontri tra dimostranti e polizia al corteo del Primo maggio

Centinaia di strade chiuse, servizi di trasporto pubblico cancellati e imponenti misure di sicurezza a Istanbul per la manifestazione del Primo maggio che, però, ha convogliato la protesta per l'arresto del sindaco della città Ekrem İmamoğlu. Due raduni erano previsti dal principale partito di opposizione e dai sindacati. Le autorità hanno concentrato gran parte dei loro sforzi sulla sponda europea, in particolare nell'area intorno a Piazza Taksim, tradizionale punto di ritrovo per le manifestazioni del 1° maggio. Oltre 200 manifestanti sono stati arrestati vicino a Piazza Taksim, inclusi diversi avvocati che cercavano di seguire i manifestanti. La polizia ha arrestato anche circa 35 membri del Partito di Liberazione del Popolo, di sinistra, che tentavano di sfondare le barriere.