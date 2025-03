Dopo l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, nella città turca sono state vietate per quattro giorni qualsiasi tipo di manifestazione. Nonostante ciò centinaia di cittadini sono scesi in strada per protestare contro quello che ritengono un “colpo di stato” di Erdogan, essendo Imamoglu uno dei potenziali maggiori avversari alle prossime elezioni.