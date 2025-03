Istanbul: arrestato Imamoglu, il principale oppositore di Erdogan

In questo video, postato sui suoi social, si annoda la cravatta, mentre parla ai suoi sostenitori. Sono le prime ore del mattino, le forze dell'ordine sono già sotto la sua abitazione. Il giorno prima gli avevano perquisito la casa e lunedì l'università di Istanbul aveva annullato il suo titolo di laurea ottenuto 35 anni fa per presunte irregolarità. Uno stratagemma per precludere la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2028, per cui il titolo di studio è requisito essenziale.