Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il punto

Israele, tutti e venti gli ostaggi ancora in vita sono ora liberi

La folla riunita nel cuore di Tel Aviv esulta

di Elia Milani
13 Ott 2025 - 13:14
01:41 

La folla riunita nel cuore di Tel Aviv esulta. Tutti e venti gli ostaggi ancora in vita sono ora liberi. Lacrime di gioia e anche il suono dello shofar, il corno di montone usato in occasione delle festività ebraiche.

video evidenza
israele