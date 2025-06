Israele sotto choc per i missili iraniani contro un ospedale di Beer Sheva e la zona residenziale di Tel Aviv. "Khamenei ne risponderà', non può continuare a esistere", annuncia il governo. Pronti i piani americani per un intervento militare, gli aerei potrebbero usare anche basi spagnole. Teheran minaccia di bloccare lo stretto di Hormuz.